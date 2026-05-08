A 15 anni trovato con pistola softair in zaino fuori da scuola a Bergamo

Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato questa mattina a Bergamo dalla Polizia di Stato perché aveva nello zaino una pistola senza tappo rosso e poi risultata un un'arma per la softair. La segnalazione è arrivata alla questura da altri frequentatori della scuola di Bergamo Alta e la Volante è intervenuta individuando il ragazzo. Trovata l'arma e sequestrata, lo studente è stato denunciato per la violazione della normativa vigente in materia di armi. L'intervento - spiegano dalla questura - si è svolto regolarmente e senza alcuna criticità per studenti, personale scolastico o cittadini presenti nella zona.