40 anni dal maxiprocesso: centinaia di studenti nell'aula bunker per anniversario

PALERMO, 09 FEB - Centinaia di studenti e insegnanti, magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e rappresentanti dell'avvocatura stanno partecipando a "Dentro il Maxiprocesso Memoria e tecnologia a 40 anni dall'inizio del processo alla mafia", evento organizzato da Addiopizzo Travel, in collaborazione con il tribunale di Palermo e la Rai nell'aula bunker del carcere Ucciardone nell'ambito delle iniziative per il 40esimo anniversario della celebrazione del Maxiprocesso a Cosa nostra. Durante l'evento sarà presentata la nuova esperienza di MuST23, un progetto in realtà virtuale realizzato dalla cooperativa sociale Addiopizzo Travel per il MuST23 - Museo Stazione 23 Maggio di Capaci. Il progetto è dedicato alla memoria del Maxiprocesso, uno degli eventi più rilevanti della storia italiana contemporanea. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare, preservare e rendere accessibile un patrimonio storico, civile e documentale di straordinaria importanza, attraverso l'impiego di linguaggi digitali innovativi e tecnologie avanzate. Due sono le azioni principali previste dall'iniziativa: lo sviluppo di un'applicazione in realtà virtuale che ricostruisce fedelmente l'Aula Bunker di Palermo, consentendo ai visitatori di esplorare uno spazio simbolico normalmente non accessibile e di vivere un'esperienza che ripercorre alcuni dei momenti più significativi dello storico atto d'accusa ai boss. Altro obiettivo del progetto è la digitalizzazione di una selezione di atti processuali originali, che consente, grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, la consultazione digitale e la ricerca avanzata dei contenuti. Nel corso dell'evento organizzato nell'aula bunker sarà inoltre proiettato in anteprima il documentario "A futura memoria: i 40 anni del Maxiprocesso" realizzato dalla TGR e Rai Sicilia. Tra i partecipanti, nell'0aula bunker, il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, il presidente della corte d'appello Matteo Frasca l'ex pm del maxi processo Giuseppe Ayala e il giornalista Salvatore Cusimano.