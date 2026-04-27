14enne trovato ferito da colpi d'arma da taglio per strada a Milano

MILANO, 27 APR - Un ragazzino di 14 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato trovato ferito da alcuni colpi d'arma da taglio in via Amoretti, nella zona di Quarto Oggiaro a Milano. E' accaduto nella serata di ieri. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 , sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di capire l'ambito in cui è accaduto il ferimento. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita e i militari stanno verificando la dinamica di quanto accaduto: se si tratti di un'aggressione o le ferite che il 14enne ha sul corpo abbiano altre ragioni e derivino invece da un incidente durante il quale il ragazzo è finito contro oggetti taglienti.