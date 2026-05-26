12enne accoltellato, il padre in astinenza lo ha colpito due volte

- NAPOLI, 26 MAG - È stato il padre ad accoltellare due volte, in due momenti diversi, il figlio di 12 anni, verosimilmente in preda a una crisi di astinenza. La prima è stata inferta di spalle al polmone e ora il ragazzo versa in gravi condizioni in ospedale. Poco prima alcuni vicini, allarmati dalle urla, avevano chiamato il 118 e proprio all'arrivo dei sanitari l'uomo ha colpito una seconda volta il ragazzo, davanti alle altre due figlie di 10 e 16 anni. In un momento di lucidità, si è poi accorto del grave gesto compiuto e si è ferito ai polsi e alla gola con lo stesso coltello, ma non in maniera non grave. L'arma da taglio è stata sequestrata.