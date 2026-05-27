12enne accoltellato dal padre, ha trascorso una notte tranquilla

NAPOLI, 27 MAG - Resta in prognosi riservata, ma ha trascorso una notte tranquilla, il 12enne accoltellato dal padre in crisi di astinenza ieri a Napoli e ricoverato nella terapia intensiva all'ospedale Santobono. Il ragazzo - che ha riportato ferite da taglio, una al polmone - è in condizioni stabili, è vigile, e respira spontaneamente. Al suo fianco, durante tutta la notte, la sua mamma. Il giovane si mostra abbastanza sereno, e già da ieri per lui è stato predisposto un percorso di assistenza psicologica attraverso una serie di brevi colloqui con le psicologhe. Restano sotto stretto monitoraggio i parametri vitali.