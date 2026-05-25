NEW YORK, 24 MAG - La guida suprema Mojtaba Khamenei è nascosto in una località segreta, con scarso accesso al mondo esterno e raggiungibile solo attraverso una rete corrieri creata per tenerlo al sicuro. Secondo quanto riferito da fonti di intelligence a Cbs, i funzionari iraniani incaricati di negoziare con l'amministrazione Trump stanno incontrando difficoltà di comunicazione, rendendo la trattativa più lenta.
007 Usa, 'Khamenei in località segreta, una rete di corrieri per comunicare'
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