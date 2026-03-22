Una Valtrumplina in prima fila agli Oscar

Ma Leonardo DiCaprio sarà stato anche in Caregno? Avrà passeggiato per Inzino? Sarà salito in Guglielmo come un vero valtrumplino? Me lo sono chiesto l’altro giorno guidando verso il Maniva, provando a osservare l’alta valle con i suoi occhi. Probabilmente negli ultimi anni sono numerosi i valtrumplini che come me se lo sono chiesto.

L’attore hollywoodiano è una star tra le più discrete, ma della sua relazione con la modella gardonese Vittoria Ceretti qualcosa sta uscendo. Indiscrezioni lo vogliono particolarmente affettuoso con l’attuale compagna. Che domenica scorsa era addirittura il suo plus one alla cerimonia degli Oscar.

Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio agli Oscar 2026

I due erano in prima fila: lui era lì perché candidato come miglior attore protagonista. E questa, a conti fatti, è stata la prima uscita dei due come coppia in un’occasione ufficiale. Non ufficialmente, invece, li si è visti anche qui in zona, ormai diverse volte: al Vittoriale, al Capitolium e al Museo di Santa Giulia, sul lago di Garda… E così anche quando non è Los Angeles ad andare alla Valtrompia, è la Valtrompia ad andare a Los Angeles.