La sindrome del maratoneta

Quelli che non si rassegnano al tempo che passa

1 ' di lettura

Maratoneti - © www.giornaledibrescia.it

Non ho mai praticato sport. Tranne la briscola, ma non credo sia tecnicamente un’attività sportiva. Ho anche partecipato a tornei lui e lei, non erano però propriamente gare olimpioniche. Devo inoltre confessare qualche partita a bocce, lo sforzo fisico mi è parso subito eccessivo. Giunto a metà della mia esistenza terrena, resto saldamente fermo nel mio convincimento. Fermo, appunto. Osservo con crescente stupore i miei coetanei convinti di vivere una seconda gioventù. Sulla ciclabile che coste