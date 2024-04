Il lato oscuro del registro elettronico

Il bilancio costi-benefici è in negativo, con i genitori che sanno tutto e il rischio che così facendo si limiti la crescita dei ragazzi

Per gli studenti il registro elettronico non è sempre un bene

Apprezzo la tecnologia, ne sono affascinata e la utilizzo: ho un assistente vocale a casa, un telefono che mi permette di accedere al conto corrente, ho app per il bilancio casalingo, una per la musica e tanto altro. Su una cosa credo, però, sia necessaria una riforma: il registro elettronico. Il bilancio costi-benefici è in negativo. Ok, ci puoi prenotare i colloqui e leggere le comunicazioni, giustificare le assenze e firmare documenti, ma per i ragazzi è un vero flagello: lo guardano più volt