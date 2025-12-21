Fontana di Trevi, l’importante è monetizzare

Anzitutto rassicuriamo il regista che avesse in animo di cimentarsi nel remake de «La dolce vita» di Federico Fellini: se decidesse di ripetere la scena del bagno nella fontana di Trevi, consegnata al mito da Anita Ekberg e Marcello Mastroianni, sarebbe esentato dal ticket, sempre che confermasse l’ambientazione notturna. Il fatto è che dal 1° febbraio la fontana più celebre di Roma – e forse del mondo – sarà un’attrazione a pagamento: dalle 9 alle 22 si sborseranno 2 euro, l’ha deciso il Comune «per migliorare – ha detto il sindaco Gualtieri – la qualità dell’esperienza di fruizione del nostro patrimonio, contrastando il sovraffollamento».

È l’overtourism, bellezza: quest’anno davanti al capolavoro scolpito sulla facciata di palazzo Poli sono arrivati 9 milioni di visitatori, una media di 30mila al giorno con picchi fino a 70mila. Si stima di poter incassare 6,5 milioni l’anno, tutti da destinare a un fondo per la manutenzione e il decoro dell’immenso patrimonio museale e monumentale della città. Danari che fanno comodo, scelta che fa discutere in un Comune che introita 180 milioni l’anno dall’imposta di soggiorno. Certo l’esborso pro capite (e pro Capitale) è limitato, paragonabile a quello liberamente deciso da chi lancia una moneta nella fontana, esercizio che vale circa 1,5 milioni in un anno, girati alla Caritas per attività assistenziali. Per obbligo o per diletto, insomma, l’importante è monetizzare. E forse non è sbagliato in nessuno dei casi.