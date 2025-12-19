Giornale di Brescia
Gualtieri, dal 1 febbraio a Fontana di Trevi ticket di 2 euro per i turisti

ROMA, 19 DIC - "Dal primo febbraio a Roma sarà istituto un biglietto" a pagamento per i turisti "per sei siti monumentali e museali che finora erano gratuiti: Fontana di Trevi - solo per l'ingresso davanti al catino con un ticket di due euro -, Villa di Massenzio, Museo Napoleonico, Museo Carlo Baracco, museo Bilotti e museo Canonica". Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in una conferenza stampa alla sala Esedra. "Totalmente gratuiti tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale per romani, i residenti di Roma e della città metropolitana dal primo febbraio", ha precisato.

