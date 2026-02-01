Giornale di Brescia
La moda porta una nuova generazione sulle «Cime tempestose»

Sara Polotti
Il nuovo film di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi ha fatto tornare il romanzo gotico di Emily Brontë nelle classifiche dei libri più letti
Margot Robbie in Cime tempestose di Emerald Fennell - Photo Courtesy Warner Bros. Pictures
Margot Robbie in Cime tempestose di Emerald Fennell - Photo Courtesy Warner Bros. Pictures
C’è una nuova generazione di lettori di «Cime tempestose», e come spesso accade il merito è un adattamento cinematografico. Emerald Fennell (la regista di «Saltburn» e «Promising young woman», ma anche una giovane Camilla Parker Bowles in «The Crown») per il film in uscita a San Valentino ha scelto Margot Robbie e Jacob Elordi. I suoi Catherine e Heathcliff vestiranno abiti iper-glamour che poco c’entrano con la moda dell’epoca, ma è anche questo contrasto a rendere interessante l’operazione: di adattamenti ce ne sono già stati parecchi e questo, da quel che si intuisce, parlerà un linguaggio estetico ed emotivo più moderno.

Una scena di Wuthering Heights di Emerald Fennell - Photo Courtesy Warner Bros. Pictures
Una scena di Wuthering Heights di Emerald Fennell - Photo Courtesy Warner Bros. Pictures

Anche perché si rivolgerà a una generazione giovanissima, che anche grazie a questo film sta scoprendo il romanzo gotico di Emily Brontë e con esso il piacere della lettura: come scrive il New York Times, in America nel 2025 le vendite del libro sono raddoppiate rispetto al 2024. Il boom fu tra settembre e ottobre, quando venne diffuso il trailer del film. E ora pure Vogue lo consiglia per il suo book club.

Anche in Italia il libro è di nuovo alto in classifica (è al dodicesimo posto nella narrativa su Amazon) e io stessa lo sto rileggendo per prepararmi alla visione in sala. Non sarà una fedele trasposizione, dunque. Ma è così che i classici restano vivi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Cime tempestoselibrimoda
