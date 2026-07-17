Silicon Valley (USA), 17.07.2026 – Nel mondo delle startup tecnologiche un solo numero separa i progetti promettenti dai business reali:il ricavo ricorrente annuo, l’ARR. ViviBook , la piattaforma che permette di creare un libro con un clic, annuncia oggi di aver superato i100.000 euro di ARR. È il primo passo di un percorso che, con i numeri di crescita di oggi, punta in 12 mesi a1.000.000 di euro di ricavo ricorrente annuo.
Comunicato Stampa: ViviBook supera i 100.000€ di ricavi ricorrenti (ARR) e corre verso 20.000.000€ di valutazione
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