Silicon Valley (USA), 20.10.2026– ViviBook annuncia il lancio della Social Community dei Libri. The Infinite BookStore , la libreria della piattaforma, cambia forma:ora si scorre come il feed di un social network, un libro dopo l’altro, senza pagine da sfogliare e senza elenchi da cercare. Ma invece di piatti da rifare o fatti di cronaca, sulfeed di ViviBook si resta solo su libri e cultura. E i libri proposti si possono leggere gratis.
Comunicato Stampa: ViviBook lancia la Social Community dei Libri
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...