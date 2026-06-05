Comunicato Stampa: ViviBook lancia gli AudioBook AI con 1 anno di anticipo rispetto alla roadmap

Silicon Valley (USA), 05.06.2026 –Il mercato globale degli audiolibri vale oggi oltre 8 miliardi di dollarie cresce a un tasso annuo superiore al 10%, con previsioni che lo portano a sfiorare i 14 miliardi entro il 2031. Un settore in forte espansione, trainato dalla diffusione dello streaming audio e dalla crescente abitudine al consumo di contenuti in mobilità. Eppure, produrre un audiolibro resta ancora oggi un processo lungo e costoso. Un titolo professionale richiede casting, sala di registrazione, ingegnere del suono ed editing: ilcosto complessivo si aggira tra i 4.000 e i 10.000 euro, con tempi di produzione che vannoda tre a sei mesi. Anche le soluzioni AI già disponibili sul mercato, comeElevenLabs o Claude, richiedono competenze tecniche, integrazioni separate e un investimento che si attesta tra i 200 e i 1.000 euro per libro.ViviBook ha deciso di cambiare questa logica dall'interno.



Esce oggi per ViviBook la funzionalità AudioBook AI : ogni storia creata con 1-click sulla piattaforma, che si tratti di un thriller, una storia d'avventura o una narrativa personalizzata, può ora essere convertita inaudiolibro con voce AI nativa in pochi minuti. Nessun microfono, nessuno studio, nessun doppiatore. L'intelligenza artificiale proprietaria di ViviBook genera la voce narrante in modo integrato, sincronizzata con il testo e pronta per essere ascoltata su qualsiasi dispositivo.



Una funzione che rende ViviBook la prima piattaforma al mondo a offrire creazione del libro e conversione in audiolibro in un'unica esperienza, senza costi aggiuntivi da migliaia di euro e senza competenze tecniche richieste. Il servizio è già disponibile nelle11 lingue supportate dalla piattaforma(italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco, francese, turco, arabo, hindi, giapponese e coreano), coprendo un bacino potenziale dioltre 3 miliardi di utenti in tutto il mondo.



«Abbiamo sempre detto che ViviBook è "The Infinite Bookstore", una libreria infinita. Oggi aggiungiamo una dimensione in più: quella dell'ascolto» spiega Giacomo Bruno , fondatore di ViviBook. «Un libro creato con 1-click, ascoltato con la voce AI in pochi minuti, ovunque e quando vuoi. È il passo naturale per una piattaforma nata per abbattere i limiti dell'editoria tradizionale. Ora si può fare tutto questo senza studi di registrazione, senza doppiatori e senza budget da decine di migliaia di euro.»



Come precisa lo stesso fondatore, la funzionalità AudioBook AI è il risultato di un lavoro di integrazione tra ilmotore narrativo AI di ViviBooke un sistema di sintesi vocale avanzata integrato dalteam di ViviMedia Corpcon sede negli Stati Uniti. La sfida tecnica non era solo generare una voce: era garantirecoerenza narrativa tra testo e audio,rispettare il ritmo della storia, il tono emotivo e le pause drammatiche. Il risultato è un'esperienza che non suona come una lettura meccanica, ma come una narrazione strutturata, capace di restituire la stessa qualità immersiva di un audiolibro professionale.



«L'audio non è un layer che aggiungi sopra al testo. È una dimensione narrativa con le sue regole» afferma Davide Mitscheunig , CEO e CoFounder di ViviBook. «Abbiamo lavorato perché la voce rispetti il ritmo della storia, le pause, le emozioni. Un momento di tensione non suona come una ricetta di cucina. Una favola della buonanotte non suona come un podcast di business. Questo è il livello di qualità che volevamo raggiungere prima di lanciare. E ora siamo qui.»



Il lancio avviene in un momento di forte espansione per la piattaforma. ViviBook ha superato i90.000 utenti attivi in 160 Paesi e ha chiuso il primo round di investimento a unavalutazione di 7 milioni di dollari.



Con la funzione AudioBook AI, la piattaforma si posiziona comel'unico player al mondo capace di offrire la creazione di un libro personalizzato e la sua conversione in audiolibro in un'unica esperienza integrata. Un vantaggio competitivo costruito su una tecnologia proprietaria con brevetto depositato, che ViviBook intende rafforzare nei prossimi mesi con nuove voci e nuove modalità di fruizione.



«Sin dalla prima riunione con i fondatori avevamo già inserito gli audiobook nella roadmap, ma per il 2027. Oggi siamo a metà 2026» conclude Carlo Carmine , CoFounder di ViviBook. «Questo lancio racconta esattamente come lavoriamo: con un obiettivo chiaro, la tecnologia giusta e la volontà di muoverci più veloce del previsto. Non aspettiamo che il mercato sia pronto. Lo anticipiamo. Un anno fa parlavamo di audiobook come di un progetto futuro. Oggi è live, in 11 lingue, per 90.000 utenti. Questa è la velocità di ViviBook.»



La piattaforma è disponibile su: https://www.vivibook.ai