Comunicato Stampa: "Una vita che non c’è", un romanzo autobiografico sull’amore che ferisce e sul coraggio di rinascere

Chi soffre per amore puòabituarsi anche alla propria sopravvivenza. Può costruire attorno al dolore una quotidianità ordinata, fatta di lavoro, responsabilità, gesti materni, piccole abitudini capaci di tenere insieme le giornate. Può convincersi che quella misura basti, che il cuore abbia già dato abbastanza, che desiderare ancora sia una forma di imprudenza. Poi arriva un segno, non importa quanto piccolo, e tutto ciò che sembrava spento ricomincia a muoversi, con la sua promessa e il rischio di trasformare la ferita in speranza.
È in questo territorio emotivo che si muove"Una vita che non c’è"diManuela Contento, pubblicato daEuropa Edizioni. Il libro, costruito come una narrazione autobiografica e sentimentale, è il tentativo di dare una forma leggibile a ciò che spesso resta confuso: la fiducia che nasce, l’amore che si espande, il tradimento emotivo che consuma, il trauma che si deposita nel corpo e nella mente, la necessità di ritrovare se stessi quando la relazione non è più un luogo in cui abitare.
La struttura del volume segue un andamento progressivo e quasi diaristico. Dopo una prefazione che consegna subito al lettore la chiave della rinascita e della disillusione, la storia si articola in capitoli brevi, capaci di restituire il passo della memoria: l’origine del legame, la scoperta di un’affinità inattesa, il desiderio, l’ingresso dell’altro nella vita quotidiana, le prime incrinature, la fatica di interpretare segnali contraddittori, la ricerca di una verità che sembra sempre vicina e sempre sfuggente. La postfazione e le riflessioni finali spostano poi il librodalla cronaca privata alla consapevolezza.
Il primo punto di forza del libro è proprio questa doppia postura:Manuela Contento racconta mentre sente, ma anche mentre comprende. Il rapporto tra Manuela e Francesco nasce sotto il segno della fiducia. Lui appare come l’uomo capace di ascoltare, di accogliere, di riconoscere la storia ferita della protagonista senza giudicarla. L’amore, nel libro, non è mai solo attrazione. È riconoscimento, specchio, promessa di casa. Per questo la sua rottura diventa così dolorosa. Quando una relazione si fonda sulla sensazione di essere finalmente visti, ogni opacità successiva non produce soltanto delusione: produce smarrimento identitario.
Contento indaga con precisione una forma di tradimento meno appariscentee forse più difficile da raccontare: non soltanto il tradimento dei fatti, ma quello delle promesse implicite, della presenza garantita e poi sottratta, delle verità parziali, dei ritorni che riaccendono la speranza senza fondarla davvero. Iltradimento emotivoagisce per accumulo, per microfratture, per continue revisioni interiori. Chi lo subisce resta in allerta, interpreta, attende, si chiede se abbia capito male, se abbia preteso troppo, se la propria sensibilità sia diventata eccesso. Il libro trova qui uno dei suoi nuclei più riconoscibili: il dolore di chi non riesce a lasciare andare non per debolezza, ma perché è rimasto legato a una promessa emotiva che continua a sembrare possibile.
Accanto alla storia d’amore, il romanzo porta avanti un secondo asse narrativo: lamaternità. Gaia, la figlia di Manuela, non è una figura laterale, non è un elemento funzionale alla trama. È il centro concreto attorno al quale l'autrice misura la propria capacità diamare senza annullarsi. La protagonista è una madre che ha già conosciuto l’abbandono, che ha dovuto crescere una figlia facendo i conti con mancanze e vuoti, che sa quanto ogni scelta sentimentale possa entrare nella vita di una bambina. Le pagine dedicate al rapporto madre-figlia restituiscono una delle tensioni più vere del libro: il desiderio di concedersi una nuova possibilità senza violare il patto di protezione costruito negli anni. Contento evita la retorica della madre sacrificata e mostrauna donna che vuole essere madre senza smettere di essere corpo, desiderio, individuo.
Comunicato Stampa: "Una vita che non c’è", un romanzo autobiografico sull’amore che ferisce e sul coraggio di rinascere
Chi soffre per amore puòabituarsi anche alla propria sopravvivenza. Può costruire attorno al dolore una quotidianità ordinata, fatta di lavoro, responsabilità, gesti materni, piccole abitudini capaci di tenere insieme le giornate. Può convincersi che quella misura basti, che il cuore abbia già dato abbastanza, che desiderare ancora sia una forma di imprudenza. Poi arriva un segno, non importa quanto piccolo, e tutto ciò che sembrava spento ricomincia a muoversi, con la sua promessa e il rischio di trasformare la ferita in speranza.
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