Tineco , innovatore a livello globale nelle soluzioni smart per la cura della casa, rafforza ulteriormente la propria leadership nel segmento delle lavapavimenti grazie ai risultati ottenuti durante gli Amazon Prime Day 2026. I prodotti Tineco si sono infatti posizionati al primo posto della categoria su Amazon negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Italia e Canada[1]. Un risultato che riflette la crescente domanda da parte dei consumatori di soluzioni intelligenti e ad alte prestazioni, progettate per semplificare la pulizia quotidiana, e che consolida ulteriormente il ruolo dell’azienda come riferimento nell’innovazione per il settore globale della cura dei pavimenti.
Comunicato Stampa: Tineco domina i Prime Day: lavapavimenti al vertice della categoria in cinque Paesi
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