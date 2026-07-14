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Comunicato Stampa: Temu triplica i marchi monitorati e rafforza la tutela proattiva della proprietà intellettuale

Nel corso dell'ultimo anno Temu ha ampliato significativamente le proprie attività di tutela della proprietà intellettuale (IP), triplicando il numero di brand monitorati in modo proattivo, che supera oggi i 15.000 marchi. Secondo il 2026 Intellectual Property Protection Report, il rapporto tra le rimozioni proattive e quelle effettuate in seguito a segnalazioni relative a inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale è salito a 331:1, rispetto a circa 200:1 registrato un anno fa.

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