Nel corso dell'ultimo anno Temu ha ampliato significativamente le proprie attività di tutela della proprietà intellettuale (IP), triplicando il numero di brand monitorati in modo proattivo, che supera oggi i 15.000 marchi. Secondo il 2026 Intellectual Property Protection Report, il rapporto tra le rimozioni proattive e quelle effettuate in seguito a segnalazioni relative a inserzioni potenzialmente in violazione dei diritti di proprietà intellettuale è salito a 331:1, rispetto a circa 200:1 registrato un anno fa.
Comunicato Stampa: Temu triplica i marchi monitorati e rafforza la tutela proattiva della proprietà intellettuale
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