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Comunicato Stampa: Temu e CODICI aderiscono al progetto VER.O

La piattaforma globale di e-commerce Temu e CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino, una delle principali associazioni italiane per la tutela dei consumatori, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica nell’ambito del progetto VER.O – Verifica l’Originale, un’iniziativa nazionale finalizzata a rafforzare la consapevolezza dei consumatori, favorire la segnalazione di prodotti potenzialmente non conformi e promuovere pratiche di acquisto online più sicure.

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