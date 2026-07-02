La piattaforma globale di e-commerce Temu e CODICI – Centro per i Diritti del Cittadino, una delle principali associazioni italiane per la tutela dei consumatori, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica nell’ambito del progetto VER.O – Verifica l’Originale, un’iniziativa nazionale finalizzata a rafforzare la consapevolezza dei consumatori, favorire la segnalazione di prodotti potenzialmente non conformi e promuovere pratiche di acquisto online più sicure.
Comunicato Stampa: Temu e CODICI aderiscono al progetto VER.O
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