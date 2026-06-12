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Comunicato Stampa: SI CHIAMERÀ PROXIMA E LA MIGLIORE SI AGGIUDICHERÀ IL CONCORSO GRIFO D’ORO ASI 2026

Torino 20-02-2025 - Fabrizio Gremo - ASI Turin Design Tribute
Torino 20-02-2025 - Fabrizio Gremo - ASI Turin Design Tribute

Si chiamerà Proxima e sarà un’auto sportiva spider &amp; coupé due posti, “spiritualmente” retrò ma stilisticamente inedita: è la nuova sfida dei giovani talenti del car-design che si contenderanno la seconda edizione del Concorso Grifo d’Oro ASI. Il bando di partecipazione è stato appena lanciato e diffuso, il termine per presentare gli elaborati scade il 31 agosto 2026 e poi toccherà alla giuria valutare i lavori degli aspiranti designer con meno di 30 anni in cerca di un’occasione per emergere.

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