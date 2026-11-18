Comunicato Stampa: Sesta commissione, audizioni sulla manovra di bilancio regionale 2027-2029 t
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Con il ritorno dell’iperammortamento fino al 2028, BCC Garda affianca le PMI del territorio con leasing specializzato e consulenza su misura.
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