Quanto si guadagna scrivendo un libro? È una delle domande più cercate online da imprenditori e professionisti che considerano la pubblicazione come strumento di crescita. La risposta dipende quasi interamente dal modello editoriale scelto e dalla strategia con cui il libro viene usato dopo la pubblicazione. Lo osservaBruno Editore, prima casa editrice italiana specializzata in ebook, fondata nel 2002 da Giacomo Bruno, con oltre 1.300 autori pubblicati e più di 3.000.000 di lettori raggiunti. È l’unico editore in Italia che garantisce contrattualmente l’arrivo del libro al Bestseller Amazon e ha anticipato Amazon di 9 anni nell’adozione del formato digitale. Ha portato in Italia la versione ebook di autori internazionali come Tony Robbins, Jack Canfield, John Gray e Ivan Misner.
Comunicato Stampa: Quanto Guadagna uno Scrittore di Libri? Analisi Completa
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