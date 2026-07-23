Modena, luglio 2026 - La protezione solare è uno dei gesti fondamentali per vivere il sole in modo consapevole. L’Organizzazione Mondiale della Sanità collega l’esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti alle malattie cutanee e al fotoinvecchiamento. Ma scegliere una buona crema non basta: contano il fattore SPF adeguato, la quantità applicata, la distribuzione uniforme e la riapplicazione durante la giornata, soprattutto dopo il bagno o un’intensa attività fisica. Nella pratica, questi passaggi vengono spesso trascurati. Si utilizza poco prodotto e si dimenticano aree difficili da raggiungere come schiena, spalle e parte posteriore delle gambe. Succede soprattutto in vacanza, con i bambini impazienti di entrare in acqua, durante lo sport all’aperto o nelle ore trascorse tra spiaggia e piscina.
Comunicato Stampa: Protezione solare, il problema è applicarla bene: da Modena nasce la prima cabina smart
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