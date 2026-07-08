ROMA – Si è svolta a Roma, presso la Sala Crescenzio, la cerimonia finale della prima edizione del premio letterario Orlando Paola, iniziativa nata per valorizzare il merito e l'originalità nel panorama editoriale italiano. Per la Sezione Opere Inedite, il premio è stato assegnato allo scrittoreNicola Viceconti, autore in coedizione conPatrizia Gradito, del romanzo "Quello che resta". Tra i finalisti della categoria, selezionati senza ordine di merito, figurano ancheDaniele Milanicon "Faccio brutti sogni" eAntonio Pezzimenticon "Quando il tempo si colora di vermiglio".
Comunicato Stampa: Premio letterario Orlando Paola Opera vincitrice Sezione Inediti: “Quello che resta”
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