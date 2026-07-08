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Comunicato Stampa: Premio letterario Orlando Paola Opera vincitrice Sezione Editi: “Mary Mallon”

ROMA – Si è conclusa la cerimonia finale del premio letterario Orlando Paola, svoltasi nella Sala Crescenzio a Roma. L'iniziativa, che si è ormai imposta come uno dei progetti culturali emergenti più interessanti del panorama letterario nazionale, ha visto come vincitrice, per la Sezione Opere Edite la scrittriceCarlotta Federica Leone, autrice del volume "Mary Mallon". Tra i finalisti della categoria, selezionati senza ordine di merito, figurano ancheAndrea Ciresolacon "Avanzato stato di composizione" eIrene Giardina con "Bianca".

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