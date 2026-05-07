Comunicato Stampa: Palazzo Ferro Fini ha ospitato il convegno 'Negoziare e mediare con la P.A.’
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Appuntamento il 27 maggio alle 17.30 nella sede di Mori 2A a Nuvolento.ISCRIVITI
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