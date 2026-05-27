Comunicato Stampa: NUOVA APERTURA SOLE 365 A NAPOLI

Napoli – Apre un nuovo punto vendita Sole365 in città. Il nuovo supermercato, situato in Calata Capodichino, 254, sarà inaugurato il prossimo 4 giugno alle ore 9:00.



Il nuovo store è stato progettato per offrire ai cittadini un’esperienza d’acquisto basata sul modello dell’Everyday Low Price: prezzi bassi tutto l’anno senza la frenesia delle offerte a scadenza, mettendo al centro la freschezza e la cura dei reparti d’eccellenza. Per festeggiare l’apertura sono previsti omaggi esclusivi e buoni sconto dedicati a chi sceglierà di scoprire il nuovo store nei primi giorni di attività.



Qui troverai: