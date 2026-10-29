Milano, 29 ottobre 2026— Narwal , leader globale nella pulizia intelligente dei pavimenti e uno dei primi cinque brand al mondo nel settore dei robot aspirapolvere, celebra il suo decimo anniversario, segnando un decennio di innovazione ispirata alle esigenze della vita quotidiana. Fondata nel 2016 a Songshan Lake, Dongguan, in Cina, l'azienda è nata con un obiettivo semplice: rendere le pulizie meno impegnative e restituire alle persone più tempo per ciò che conta davvero. Oggi Narwal è presente in oltre 30 Paesi e regioni e porta le sue soluzioni per la pulizia intelligente in più di 6 milioni di case, con tecnologie basate sull'intelligenza artificiale che continuano a evolversi nel segno della filosofia che guida il brand fin dalle origini:Clean for Love.
Comunicato Stampa: Narwal celebra 10 anni di innovazione e conquista oltre 6 milioni di case nel mondo
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