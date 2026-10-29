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Comunicato Stampa: "MOTORISMO STORICO, PATRIMONIO VIVO D'ITALIA": CONVEGNO ASI AL SENATO


Il Motorismo Storico non è soltanto memoria e passione, ma un patrimonio culturale e una risorsa economica, turistica e sociale di rilevanza nazionale, capace di contribuire alla valorizzazione dei territori e alla trasmissione delle competenze e delle tradizioni italiane.

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