Il Motorismo Storico non è soltanto memoria e passione, ma un patrimonio culturale e una risorsa economica, turistica e sociale di rilevanza nazionale, capace di contribuire alla valorizzazione dei territori e alla trasmissione delle competenze e delle tradizioni italiane.
Comunicato Stampa: "MOTORISMO STORICO, PATRIMONIO VIVO D'ITALIA": CONVEGNO ASI AL SENATO
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