‘L’ultimo arrivo prima dell’alba’, il romanzo d’esordio di Gianni Carrer, tra mare, incontri e seconde possibilità. Marcato (Lega- LV): “Un libro che avvince il lettore fin dalle prime pagine, incentrato sul valore dell’incontro e dell’ascolto delle persone, le basi per una buona politica.”
Comunicato Stampa: ‘L’ultimo arrivo prima dell’alba’, romanzo di Gianni Carrer, tra mare, incontri, seconde possibilità
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