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Comunicato Stampa: Luca Margherita: ecco come trasformare imprese in sistemi che funzionano

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Milano, 22.04.2026 –Luca Margheritaè consulente strategico, formatore e autore del libro “Da Impresa A Sistema” (Bruno Editore), in cui presenta il metodo D.A.I.S.Y. per aiutare gli imprenditori a trasformare le proprie aziende in organizzazioni capaci di crescere senza dipendere dalla presenza costante del fondatore. Con venticinque anni di esperienza imprenditoriale e consulenziale, oltre a un approccio che integra strategia, processi e benessere organizzativo, Margherita lavora al fianco di CEO e imprenditori di PMI italiane in fase di crescita o riorganizzazione.

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