Cosenza, 10 novembre 2026– Le eccellenze agroalimentari cosentine sono state le assolute protagoniste della seconda edizione diCONSENSUS, l'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza per riconoscere e raccontare la qualità superiore delle produzioni locali. Una serata interamente dedicata all'economia reale, che ha coinvolto 31 imprese e assegnato 20 menzioni speciali, mettendo in luce la straordinaria varietà e il grande valore del patrimonio enogastronomico del nostro territorio.
Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza premia le eccellenze agroalimentari al concorso Consensus
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