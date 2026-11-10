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Comunicato Stampa: La Camera di Commercio di Cosenza premia le eccellenze agroalimentari al concorso Consensus

Cosenza, 10 novembre 2026– Le eccellenze agroalimentari cosentine sono state le assolute protagoniste della seconda edizione diCONSENSUS, l'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza per riconoscere e raccontare la qualità superiore delle produzioni locali. Una serata interamente dedicata all'economia reale, che ha coinvolto 31 imprese e assegnato 20 menzioni speciali, mettendo in luce la straordinaria varietà e il grande valore del patrimonio enogastronomico del nostro territorio.

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