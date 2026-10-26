Cosenza, 26 ottobre 2026– Ci sono imprese che, con il passare degli anni, diventano molto più di un’attività economica. Diventano punti di riferimento per una comunità, custodiscono ricordi, tramandano mestieri e accompagnano la vita di intere generazioni. È a queste storie che la Camera di Commercio di Cosenza ha dedicato laIX edizione del Premio Imprese Storiche, celebrando trenta realtà imprenditoriali che rappresentano una parte importante del patrimonio produttivo e umano del territorio.
Comunicato Stampa: La Camera di commercio di Cosenza celebra le Imprese Storiche come simbolo di resistenza e coraggio
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