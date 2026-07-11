Cosenza, 11 luglio 2026– La Camera di Commercio di Cosenza porta nel cuore della Capitale la Calabria che innova, produce cultura e costruisce relazioni. Si è svolta ieri sera, nella suggestiva cornice diTerrazza Caffarelli, affacciata sui Musei Capitolini e sul Campidoglio, la quinta edizione de "Il Terrazzo – Sapori di Calabria", l'appuntamento annuale dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio attraverso un racconto che intreccia cultura, identità, enogastronomia e istituzioni.
Comunicato Stampa: La Calabria conquista il cuore di Roma con cultura, sapori e identità
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...