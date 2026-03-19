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Comunicato Stampa: Kimbo dedica la sua nuova campagna di comunicazione ai cittadini del Lazio e di Roma

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SPQR = sono perfette queste “ristretto”.
Questa non è una capsula, è un barista napoletano.
Con questi e altri claim e immagini accattivanti e, soprattutto, con il suo inconfondibile aroma,Kimbo, il Caffè di Napoli,esplode fino a Pasqua 2026 un’importante campagna di comunicazione su Roma e nel Lazio per raccontarela linea di capsule in alluminio Espresso Baristacompatibili con macchine Nespresso® Original. Fino al 5 aprile, infatti, Kimbo è presente in tutta la regione con una domination tabellare ad alto impatto visivo che,da Termini a Cinecittà,passando per tram, metropolitane, bus, pensiline e centri commerciali, racconta a cittadini e visitatori della capitale d’Italia come Kimbo sia riuscita a racchiuderela maestria di un autentico barista napoletanoall’interno di ogni singola capsula della ormai acclamata e premiata linea Barista.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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