(Arv) Venezia, 24 giugno 2026
Comunicato Stampa: Istituzione Osservatorio Olivicolo Veneto
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L'obiettivo è aumentare trasparenza, sostenibilità e tracciabilità lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti. Un dato errato può però diventare un rischio reputazionale
Un nuovo racconto del territorio valorizza natura, cultura, gusto ed eventi. A Brescia un calendario ricco accompagna l’estate 2026
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