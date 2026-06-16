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Comunicato Stampa: IL FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO PER I 60 ANNI DELL'ASI

Il Salone degli Arazzi a Palazzo Piacentini in Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha ospitato la presentazione del francobollo ordinario dedicato al 60° Anniversario dell’ASI – Automotoclub Storico Italiano appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano”.

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