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Comunicato Stampa: Giacomo Bruno lancia il suo 37° libro Bestseller «Mettici la Faccia»

Milano, 21.07.2026 – In un mercato in cui l’intelligenza artificiale permette a chiunque di produrre contenuti perfetti in pochi secondi, la competenza tecnica ha smesso di essere un fattore distintivo. Sempre più professionisti e imprenditori, pur bravi e preparati, restano invisibili e finiscono per competere solo sul prezzo, mentre a farsi scegliere è chi ha costruito un nome riconoscibile.

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