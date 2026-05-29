Comunicato Stampa: Gaetano Iusi lancia il libro su come vivere pienamente la propria intimità

Milano, 29.05.2026 – Ci sono storie che non si raccontano facilmente. Storie di donne in cui il malessere fisico non è un problema da riparare, ma una voce da ascoltare: la voce di una storia più profonda, fatta di memorie affettive, norme interiorizzate e conflitti irrisolti, tra il bisogno di essere amate e la paura di perdersi nell’incontro con l’altro.