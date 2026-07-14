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Comunicato Stampa: Francesco Kei Tudini lancia il bestseller “L’AI è la nuova elettricità”

Milano, 14.07.2026 – Secondo le statistiche, l'83,6% delle imprese italiane non usa l'intelligenza artificiale. Il 60% di quelle che la usano risparmia almeno cinque ore a settimana per dipendente. L'equivalente di un mese e mezzo di stipendio per persona. Eppure, la maggior parte dei titolari di PMI continua a rimandare il suo utilizzo in azienda. Nel frattempo, i competitor rispondono ai clienti in trenta secondi, mandano preventivi in venti minuti, gestiscono il doppio dei lead con lo stesso team.

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