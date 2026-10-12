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Comunicato Stampa: Experian: sud, under 36 e “Nuovi italiani” spingono in alto il credito

A settembre, il mercato del credito italiano registra una fisiologica ripresa delle richieste rispetto al mese di agosto, come atteso dopo la pausa estiva. La vera evidenza emerge analizzando i dati su base annua, ilRapporto sul Credito di Experianrestituisce la fotografia di un mercato in solido sviluppo: tutti i prodotti del credito registrano una crescita rispetto allo scorso anno, ad eccezione di leasing/renting e prestiti captive, guidata in particolar modo da segmenti demografici e geografici specifici.

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