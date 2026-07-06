A giugno, i segnali più vivaci dal mondo del credito arrivano dalle finalità tipicamente legate alla stagione: le richieste perviaggi segnano+102%rispetto a maggio, lespese estetiche crescono del+6,1% sul mese e del +28,0% su base annua, pur continuando a rappresentare una quota contenuta del mix (0,8%). Dinamiche stagionali che si collocano all’interno di un quadro complessivo di generale stabilità per iprestiti finalizzati (-0,1% a/a). A guidare la crescita tra le categorie è l’auto nuova (+17,9% a/a), che trascina con sé l’importo medio, salito a€2.057dai €1.698 di giugno 2025, mentre continua la discesa delle richieste di telefoni cellulari, a -6,6% sull’anno.
Comunicato Stampa: Experian: effetto estate sul credito, crescono viaggi ed estetica; BNPL a +33%
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