A maggio 2026, ilcredito italiano cresce su quasi tutti i fronti, con la grande maggioranza dei prodotti in rialzo sia rispetto al mese precedente che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto emerge dal Rapporto sul Credito diExperian, che fotografa un mercato in trasformazione: ilBNPL consolida la sua espansione con+40,2% su base annua e unticket medioin crescita del+25,1% a €177, segnale di uno strumento che ha superato la fase dei micro-acquisti per entrare in una maturità d'uso.
Comunicato Stampa: Experian: BNPL a +40% a/a, con ticket medio a €177 (+25,1%) e boom tra gli over-80 (+62%)
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