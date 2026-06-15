A pochi mesi dalla chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, si arricchisce la legacy generata dal grande evento sportivo.
Esselunga e Procter & Gamble annunciano la conclusione del progetto nato dalla volontà di valorizzare l’eredità dei Giochi, trasformando i podi ufficiali in simboli permanenti di inclusione, accessibilità e partecipazione sul territorio, donando loro una nuova vita. Un’iniziativa che si inserisce nel programma “Amici di Scuola e dello Sport”, promosso da Esselunga per sostenere l’educazione e la crescita delle generazioni future e dei giovani talenti, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e ricco di opportunità per le comunità, e nel progetto “Campioni Ogni Giorno”, attraverso il quale P&G sta contribuendo concretamente a promuovere l’accesso allo sport per i giovani con disabilità in Italia al fine di incoraggiare uno stile di vita sano e favorire l’inclusione.
Quindici podi ufficiali, utilizzati durante le premiazioni di Milano Cortina 2026, sono stati consegnati ad altrettante Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte all’edizione 2025 di “Amici di Scuola e dello Sport”, che si sono distinte per il loro impegno nella promozione dello sport inclusivo e dei suoi valori, anche attraverso il coinvolgimento di atleti con disabilità nei propri programmi. È stata inoltre premiata la partecipazione attiva al progetto tramite la raccolta dei buoni “Amici di Scuola e dello Sport”.
Comunicato Stampa: ESSELUNGA E P&G DONANO UNA NUOVA VITA AI PODI OLIMPICI E PARALIMPICI DI MILANO CORTINA 2026
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