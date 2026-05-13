Comunicato Stampa: “È troppo tardi?”, la testimonianza di una vita che può ricominciare a ogni età

Iltempo, nella vita di una persona, non coincide soltanto con gli anni trascorsi. A volte è una soglia traciò che abbiamo creduto definitivoe ciò che ancoranon sappiamo di poter diventare. È in questo spazio che nasce una domanda capace di attraversare molte esistenze, soprattutto quando le stagioni della giovinezza si allontanano e la società sembra suggerire che certe scelte appartengano ormai al passato. Esiste davvero un momento in cui amare, cambiare, desiderare, imparare, rimettersi in cammino diventa impossibile? O l’idea che sia “troppo tardi” è soltanto una formula della paura, una frase imparata dagli altri, una resa pronunciata prima ancora di aver tentato?

È intorno a questa domanda che si costruisce“È troppo tardi?”diAnita Fico, pubblicato daEuropa Edizioni. L’autrice dichiara fin dalle prime pagine di aver vissuto più vite: quella attraversata dalla storia contemporanea, dagli anni Sessanta agli eventi che hanno segnato il secondo Novecento; quella della libertà trovata attraverso la pittura e il suo insegnamento; quella, infine, dell’incontro sentimentale capace di ricomporre il puzzle dell’esistenza. Il dato biografico più forte, quello che dà senso al titolo e insieme lo rovescia, è il matrimonio contratto a settantadue anni.

Il libro si muove traluoghi fortemente riconoscibili:c’è Torino, città del lavoro, della famiglia, delle tensioni politiche e generazionali; ci sono l’Emilia-Romagna e il fiume Taro, con l’energia luminosa della prima vacanza senza i genitori; c’è la Romagna balneare, spazio di sospensione e libertà; c’è la Francia, promessa di apertura mentale, distanza, possibilità; ci sono le case, gli uffici, le strade, i luoghi della giovinezza in cui la protagonista impara progressivamente a riconoscere ciò che desidera e ciò che invece le viene imposto. L’autobiografia di Fico è infatti anche unageografia dell’emancipazione: ogni luogo conserva una versione diversa della donna che racconta.

Lavita privataviene continuamente attraversata dalla storia collettiva. L’assassinio di Kennedy, il Sessantotto, lo sbarco sulla Luna, la legge sul divorzio, la caduta del Muro di Berlino, le stragi di Falcone e Borsellino, il crollo delle Torri Gemelle: gli eventi compaiono come vibrazioni che entrano nella quotidianità, modificano il linguaggio delle famiglie, le aspettative dei genitori, i margini di libertà dei figli, il modo di pensare l’amore, il matrimonio, il lavoro, il corpo femminile. In questo senso “È troppo tardi?” appartiene alla tradizione del memoir generazionale: non racconta soltanto “una” vita, ma la inscrive in una stagione storica in cui molte donne hanno dovuto misurarsi con un doppio movimento, il richiamo dell’educazione ricevuta e l’urgenza di un mondo che correva più avanti.

Il primo grande tema del libro è lalibertà, cercata nel corpo stesso dell’esperienza: nella possibilità di scegliere chi amare, di lavorare, di viaggiare, di non coincidere con le aspettative dei genitori, di rifiutare relazioni soffocanti, di non scambiare la stabilità con la felicità. L’autrice racconta il rapporto con una famigliasegnata dai codici del dopoguerra, dalla paura della perdita, dal desiderio di garantire alla figlia sicurezza e rispettabilità. Ma proprio dentro quella protezione si produce il conflitto: il peso dell’educazione familiare e delle aspettative diventano forze contro cui la protagonista impara a definire sé stessa. Il libro non semplifica questa frattura: non trasforma i genitori in antagonisti, ma li restituisce come figure di un tempo, portatori di ansie e valori che l’autrice comprende davvero solo a posteriori.

Accanto alla libertà, il secondo asse è l’amore. Fico lo racconta senza idealizzarlo: il primo amore, la passione, le lettere, il desiderio, le esitazioni, la paura del giudizio, il silenzio intorno alla sessualità, la difficoltà di dire ciò che non funziona. Una delle qualità del memoir sta proprio nella disponibilità a non costruire di sé un’immagine impeccabile. L’autrice ammette errori, finzioni, ingenuità, contraddizioni; riconosce di aver confuso, in alcuni momenti, l’idea dell’amore con la persona amata, il bisogno di essere scelta con la capacità di scegliere. È un passaggio importante, perché restituisce alla formazione sentimentale femminile una complessità spesso rimossa: non c’è soltanto il sogno romantico, ma anche il peso dell’educazione, l’ignoranza del corpo, il timore di essere giudicate, la fatica di nominare il proprio piacere e il proprio disagio.

La scrittura di Anita Fico procede conuna voce diretta, colloquiale, fortemente orale.Preferisce la pienezza del racconto, l’accumulo dei dettagli, la sincerità della rievocazione.

“È troppo tardi?” si colloca nel territorio dell’autobiografia femminile e del racconto memoriale. Può far pensare, per la centralità della famiglia e della memoria domestica, alla lezione di Natalia Ginzburg; per l’idea della vita privata come documento di una generazione, ad alcune linee delmemoir contemporaneo europeo; per il rapporto tra esperienza femminile, corpo, educazione e società, alla scrittura autobiografica che trasforma la confessione in racconto storico. Fico, però, mantiene un tono proprio: caldo, espansivo, vicino alla confessione e alla conversazione con il lettore.

L’arte, espressa attraverso lapittura, rappresenta uno degli assi portanti dell’opera di Anita Fico. I colori non sono soltanto una passione, ma una via di liberazione. Dopo le stagioni dell’amore, del lavoro, delle scelte sbagliate o necessarie, l’arte appare come uno spazio in cui l’autrice può finalmente abitare sé stessa senza dover chiedere permesso. Dipingere, insegnare, riconoscersi in una pratica creativa significa dare forma visibile a ciò che per anni è rimasto disperso: energia, desiderio, inquietudine, bisogno di bellezza. È uno dei passaggi più intensi del volume, perché mostra come la maturità non sia soltanto il tempo del ricordo, ma possa diventare il tempo della scoperta.

Da qui si rende evidente anche il senso più profondo del titolo. “È troppo tardi?” sembra, in apparenza, una domanda rivolta all’età: troppo tardi per amare, per sposarsi, per essere felici, per cambiare strada, per riconoscere ciò che si è davvero. Ma pagina dopo pagina il libro sposta il baricentro. Il “tardi” non dipende dal calendario; dipende dalla rinuncia, dalla paura, dall’abitudine a considerarsi già conclusi. La risposta dell’autrice non è ingenua, perché non cancella il limite, ma proprio perché lo conosce, sceglie dinon farne una prigione. Il matrimonio in età matura, raccontato nei capitoli finali, diventa così il simbolo di una disposizione interiore: continuare a credere che un incontro possa ancora accadere, che un legame possa ancora trasformare la forma delle giornate, che la famiglia possa ricomporsi in modi inattesi.

Il racconto si fa più intenso quando lascia emergere le contraddizioni, quando non teme la fragilità, quando accetta di mostrare l’entusiasmo e l’errore, la leggerezza e la ferita, la paura e la testardaggine. È un libro che parla soprattutto a chi sente di aver consegnato troppe possibilità al passato, ma anche a chi guarda la vita dei genitori, delle madri, delle donne di un’altra generazione, e vi riconosce una trama più complessa di quella che spesso siamo disposti ad ascoltare.

“È troppo tardi?”sceglie la forza di una vita comune raccontata senza il timore del giudizio. Anita Fico compone il proprio autoritratto come un mosaico: non eliminando le tessere imperfette, ma trovando per ciascuna il suo posto nella figura finale.

La domanda del titolo resta sospesa solo per un istante. Poi è la vita stessa, con le sue cadute, le sue ripartenze, i suoi colori e i suoi ritorni inattesi, a rispondere: tardi non è il tempo che passa, ma quello a cui smettiamo di credere.

