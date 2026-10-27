Milano, 27.10.2026 – Molte aziende e negozi italiani affrontano il tema della sicurezza solo dopo che qualcosa è già accaduto: un furto, un accesso non autorizzato, un fermo operativo, un dipendente infedele. Eppure i danni più gravi non nascono dall'evento in sé, ma dall'assenza di un sistema di prevenzione strutturato. Furti interni, differenze inventariali nel retail , abusi di permessi, vulnerabilità negli accessi e perdita di dati sono rischi che ogni imprenditore conosce, ma che raramente vengono affrontati con metodo prima che producano conseguenze concrete.
Comunicato Stampa: Davide Reina lancia il Bestseller “Sicurezza Smart”
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Commenti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...