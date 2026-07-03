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Comunicato Stampa: Danni da eventi alluvionali, al via contributi per sostenere la ripresa delle imprese

Cosenza, 3 luglio 2026– La Camera di Commercio di Cosenza ha pubblicato ilBando Contributi Eventi Alluvionali – Anno 2026, una misura straordinaria che mette a disposizione270.000 europer sostenere la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

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