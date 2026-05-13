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Comunicato Stampa: CRV - Via Querinissima certificata Itinerario culturale del Consiglio d’Europa

VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.
VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.

Via Querinissima certificata Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. Presidente Zaia: “Vittoria importante per il Veneto: è nato un nuovo cammino europeo, affascinante e destinato a diventare iconico”

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