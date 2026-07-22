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Comunicato Stampa: CRV - SaltainPalco, progetto educativo nato a Noale e rivolto a bambini, ragazzi e adulti

SaltainPalco, progetto educativo nato a Noale e rivolto a bambini, ragazzi e adulti. Morosin (LVR): “La questione educativa è assolutamente centrale per la crescita dei nostri giovani. Invito i ragazzi ad andare a teatro e a spegnere il telefonino.”

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