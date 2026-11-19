‘Voglio sentire la neve’, il libro di Cristina Lora. Bevilacqua (Lega- LV): “Un’opera autobiografica che affronta il tema dell’anoressia, raccontando una fragilità vissuta in prima persona dall’autrice, ma che, al tempo stesso, vuole trasmettere un messaggio di speranza, forza e rinascita.”
Comunicato Stampa: CRV - Presentato in Consiglio Veneto ‘Voglio sentire la neve’, il libro di Cristina Lora
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